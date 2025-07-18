Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Волейбол. Россия - Лига Про : Пайп-Про — Альянс-про . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .

Превью матча Пайп-Про — Альянс-про

Команда Пайп-Про в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Альянс-про, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 12 января 2026 на поле команды Альянс-про, в том матче победу одержали гостьи.