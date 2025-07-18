18.07.2025
Смотреть онлайн Филиппины - Камбоджа 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира SEA V.League: Филиппины — Камбоджа . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Камбоджа первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Филиппины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Филиппины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Филиппины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Филиппины со счетом 25-23
Сет 2. Команда Камбоджа первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Камбоджа первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Камбоджа первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Филиппины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Филиппины со счетом 25-22
Сет 3. Команда Камбоджа первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Камбоджа первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Камбоджа первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Камбоджа первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Камбоджа со счетом 23-25
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Филиппины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Филиппины первая набрала 20 очков
