Сет 1. Команда Портс Ауторити первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Портс Ауторити первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Портс Ауторити первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Портс Ауторити первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Bishkek со счетом 25-22
Сет 2. Команда Bishkek первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Bishkek первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Bishkek первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Bishkek первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Bishkek со счетом 25-20
Сет 3. Команда Портс Ауторити первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Портс Ауторити первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Портс Ауторити первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Портс Ауторити первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Портс Ауторити со счетом 23-25
Сет 4. Команда Bishkek первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Bishkek первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Bishkek первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Bishkek первая набрала 20 очков