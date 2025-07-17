Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
17.07.2025

Смотреть онлайн Juan Ferreira M - CDV Juventud 17.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайУругвай. Апертура А. Волейбол: Juan Ferreira MCDV Juventud . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 03:45 по московскому времени .

МСК
Уругвай. Апертура А. Волейбол
Juan Ferreira M
Завершен
25:19 22:25 20:25 22:25
1 : 3
17 июля 2025
CDV Juventud
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Juan Ferreira M первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Juan Ferreira M первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда CDV Juventud первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Juan Ferreira M первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Juan Ferreira M со счетом 25-19
Сет 2. Команда Juan Ferreira M первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда CDV Juventud первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Juan Ferreira M первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда CDV Juventud первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда CDV Juventud со счетом 22-25
Сет 3. Команда CDV Juventud первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда CDV Juventud первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда CDV Juventud первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда CDV Juventud первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда CDV Juventud со счетом 20-25
Сет 4. Команда Juan Ferreira M первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Juan Ferreira M первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Juan Ferreira M первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда CDV Juventud первая набрала 20 очков

Превью матча Juan Ferreira M — CDV Juventud

Команда Juan Ferreira M в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 июля 2025 на поле команды Juan Ferreira M, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Juan Ferreira M
Juan Ferreira M
CDV Juventud
Juan Ferreira M
0 побед
1 победа
0%
100%
21.07.2025
Juan Ferreira M
Juan Ferreira M
1:3
CDV Juventud
CDV Juventud
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Авангард Авангард
ЦСКА ЦСКА
15 Января
16:30
Лада Лада
Салават Юлаев Салават Юлаев
15 Января
18:00
Северсталь Северсталь
Динамо Минск Динамо Минск
15 Января
19:30
Барыс Барыс
Нефтехимик Нефтехимик
15 Января
17:00
Верона Верона
Болонья Болонья
15 Января
20:30
Комо Комо
Милан Милан
15 Января
22:45
Звезда Москва Звезда Москва
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
15 Января
18:30
BC Dubai BC Dubai
Виртус Болонья Виртус Болонья
15 Января
19:00
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
Динамо-Алтай Динамо-Алтай
15 Января
17:30
Расинг Расинг
Барселона Барселона
15 Января
23:00