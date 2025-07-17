Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай. Апертура А. Волейбол : Juan Ferreira M — CDV Juventud . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 03:45 по московскому времени .

Превью матча Juan Ferreira M — CDV Juventud

Команда Juan Ferreira M в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 июля 2025 на поле команды Juan Ferreira M, в том матче победу одержали гостьи.