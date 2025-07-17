17.07.2025
Смотреть онлайн Камбоджа - Таиланд 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира SEA V.League: Камбоджа — Таиланд . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Таиланд первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Таиланд первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Таиланд первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Таиланд первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Таиланд со счетом 14-25
Сет 2. Команда Таиланд первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Таиланд первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Таиланд первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Таиланд первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Таиланд со счетом 13-25
Сет 3. Команда Камбоджа первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Таиланд первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Камбоджа первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Камбоджа первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Камбоджа со счетом 25-23
Сет 4. Команда Таиланд первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Таиланд первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Таиланд первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Таиланд первая набрала 20 очков
Превью матча Камбоджа — Таиланд
Комментарии к матчу