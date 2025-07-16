Фрибет 15000₽
16.07.2025

Смотреть онлайн Пламя-про - Витязь-про 16.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияВолейбол. Россия - Лига Про: Пламя-проВитязь-про . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 10:50 по московскому времени .

МСК
Волейбол. Россия - Лига Про
Пламя-про
Завершен
21:25 23:25 21:25
0 : 3
16 июля 2025
Витязь-про
Превью матча Пламя-про — Витязь-про

История последних встреч

Пламя-про
Пламя-про
Витязь-про
Пламя-про
3 побед
7 побед
30%
70%
14.01.2026
Пламя-про
Пламя-про
0:3
Витязь-про
Витязь-про
Обзор
08.01.2026
Пламя-про
Пламя-про
3:1
Витязь-про
Витязь-про
Обзор
07.01.2026
Пламя-про
Пламя-про
3:2
Витязь-про
Витязь-про
Обзор
31.12.2025
Пламя-про
Пламя-про
3:2
Витязь-про
Витязь-про
Обзор
24.12.2025
Пламя-про
Пламя-про
1:3
Витязь-про
Витязь-про
Обзор
17.12.2025
Пламя-про
Пламя-про
0:3
Витязь-про
Витязь-про
Обзор
10.12.2025
Пламя-про
Пламя-про
1:3
Витязь-про
Витязь-про
Обзор
03.12.2025
Пламя-про
Пламя-про
1:3
Витязь-про
Витязь-про
Обзор
26.11.2025
Пламя-про
Пламя-про
2:3
Витязь-про
Витязь-про
Обзор
13.11.2025
Пламя-про
Пламя-про
2:3
Витязь-про
Витязь-про
Обзор
Комментарии к матчу
