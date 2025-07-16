16.07.2025
Смотреть онлайн Пламя-про - Витязь-про 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Волейбол. Россия - Лига Про: Пламя-про — Витязь-про . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 10:50 по московскому времени .
МСК
Волейбол. Россия - Лига Про
Завершен
21:25 23:25 21:25
21:25 23:25 21:25
0 : 3
16 июля 2025
Превью матча Пламя-про — Витязь-про
История последних встреч
Пламя-про
Витязь-про
3 побед
7 побед
30%
70%
14.01.2026
Пламя-про
0:3
Витязь-про
08.01.2026
Пламя-про
3:1
Витязь-про
07.01.2026
Пламя-про
3:2
Витязь-про
31.12.2025
Пламя-про
3:2
Витязь-про
24.12.2025
Пламя-про
1:3
Витязь-про
17.12.2025
Пламя-про
0:3
Витязь-про
10.12.2025
Пламя-про
1:3
Витязь-про
03.12.2025
Пламя-про
1:3
Витязь-про
26.11.2025
Пламя-про
2:3
Витязь-про
13.11.2025
Пламя-про
2:3
Витязь-про
Показать еще Скрыть
Комментарии к матчу