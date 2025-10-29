Смотреть онлайн Barock Volleys Ludwigsburg - АСВ Дачау 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Бундеслига, Чемпионат Германии: Barock Volleys Ludwigsburg — АСВ Дачау, 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
25:23 25:13 25:18
Превью матча Barock Volleys Ludwigsburg — АСВ Дачау
Команда Barock Volleys Ludwigsburg в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Barock Volleys Ludwigsburg, в том матче победу одержали хозяева.