Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Бундеслига, Чемпионат Германии : Barock Volleys Ludwigsburg — АСВ Дачау , 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

Превью матча Barock Volleys Ludwigsburg — АСВ Дачау

Команда Barock Volleys Ludwigsburg в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Barock Volleys Ludwigsburg, в том матче победу одержали хозяева.