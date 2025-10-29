Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Берлин Воллейс - СК Варнемюнде 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияБундеслига, Чемпионат Германии: Берлин ВоллейсСК Варнемюнде, 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Макс-Шмелинг-Халле.

МСК, 3 тур, Стадион: Макс-Шмелинг-Халле
Бундеслига, Чемпионат Германии
Берлин Воллейс
Завершен
25:15 25:13 25:11
3 : 0
29 октября 2025
СК Варнемюнде
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Берлин Воллейс первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Берлин Воллейс первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Берлин Воллейс первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Берлин Воллейс первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Берлин Воллейс со счетом 25-15
Сет 2. Команда Берлин Воллейс первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Берлин Воллейс первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Берлин Воллейс первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Берлин Воллейс первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Берлин Воллейс со счетом 25-13
Сет 3. Команда Берлин Воллейс первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Берлин Воллейс первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Берлин Воллейс первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Берлин Воллейс первая набрала 20 очков

Превью матча Берлин Воллейс — СК Варнемюнде

Команда Берлин Воллейс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда СК Варнемюнде, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения.

Игры 3 тур
29.10
Barock Volleys Ludwigsburg Barock Volleys Ludwigsburg АСВ Дачау АСВ Дачау
3
0
25
23
25
13
25
18
Завершен
29.10
Берлин Воллейс Берлин Воллейс СК Варнемюнде СК Варнемюнде
3
0
25
15
25
13
25
11
Завершен
29.10
ВФБ Фридрихсхафен ВФБ Фридрихсхафен СВД Дюрен СВД Дюрен
1
3
20
25
25
16
18
25
23
25
Завершен
29.10
ТСВ Унтерхахинг ТСВ Унтерхахинг СВГ Люнебург СВГ Люнебург
0
3
22
25
15
25
21
25
Завершен
29.10
ВКО Берлин ВКО Берлин Гелиос Гризлис Гизен Гелиос Гризлис Гизен
0
3
16
25
19
25
14
24
Завершен
28.10
VOLLEY GOATS Mitteldeutschland VOLLEY GOATS Mitteldeutschland СК Фрайбург СК Фрайбург
2
3
29
31
22
25
25
20
25
22
13
14
Завершен
28.10
Нетцхопперс Нетцхопперс Гелиос Гризлис Гизен Гелиос Гризлис Гизен
0
3
20
25
16
25
23
24
Завершен
Комментарии к матчу
