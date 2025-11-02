Смотреть онлайн Минчанка Минск - Женщины - Korabelka Women 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Россия Суперлига - Женщины: Минчанка Минск - Женщины — Korabelka Women, 6 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Volleyball Minchanka Minsk.
Превью матча Минчанка Минск - Женщины — Korabelka Women
Команда Минчанка Минск - Женщины в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча. Команда Korabelka Women, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения.