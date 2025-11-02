Превью матча Минчанка Минск - Женщины — Korabelka Women

Команда Минчанка Минск - Женщины в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча. Команда Korabelka Women, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения.