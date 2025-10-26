Смотреть онлайн Munster (W) - ETV Hamburg (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Чемпионат Германии. Женщины: Munster (W) — ETV Hamburg (W), 3 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Volleydrom Berg Fidel.
26:24 25:15 25:16
Превью матча Munster (W) — ETV Hamburg (W)
Команда Munster (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей.