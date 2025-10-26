Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Munster (W) - ETV Hamburg (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияЧемпионат Германии. Женщины: Munster (W)ETV Hamburg (W), 3 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Volleydrom Berg Fidel.

МСК, 3 тур, Стадион: Volleydrom Berg Fidel
Чемпионат Германии. Женщины
Munster (W)
Завершен
26:24 25:15 25:16
3 : 0
26 октября 2025
ETV Hamburg (W)
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Munster (W) со счетом 26-24
Сет 2. Команда Munster (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Munster (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Munster (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Munster (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Munster (W) со счетом 25-15
Сет 3. Команда Munster (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Munster (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Munster (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Munster (W) первая набрала 20 очков

Превью матча Munster (W) — ETV Hamburg (W)

Команда Munster (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей.

Игры 3 тур
26.10
Munster (W) Munster (W) ETV Hamburg (W) ETV Hamburg (W)
3
0
26
24
25
15
25
16
Завершен
25.10
Aachen (W) Aachen (W) Schweriner (W) Schweriner (W)
1
3
20
25
21
25
25
20
23
25
Завершен
Комментарии к матчу
