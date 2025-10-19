Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн ТВ Шёненверд - Воллей Амрисвил 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияШвейцария НЛА: ТВ ШёненвердВоллей Амрисвил, 2 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Betoncoupe Arena.

МСК, 2 тур, Стадион: Betoncoupe Arena
Швейцария НЛА
ТВ Шёненверд
Завершен
25:22 25:12 20:25 25:21
3 : 1
19 октября 2025
Воллей Амрисвил
Превью матча ТВ Шёненверд — Воллей Амрисвил

Команда ТВ Шёненверд в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.

Игры 2 тур
19.10
Лозанна Лозанна Нефельс Нефельс
-
-
Отменен
19.10
Шенуа Женева Шенуа Женева Colombier Volley Colombier Volley
3
0
25
17
25
23
25
21
Завершен
19.10
ТВ Шёненверд ТВ Шёненверд Воллей Амрисвил Воллей Амрисвил
3
1
25
22
25
12
20
25
25
21
Завершен
19.10
"СТВ Ст. Галлен " "СТВ Ст. Галлен " ТСВ ТСВ
0
3
17
25
20
25
18
25
Завершен
