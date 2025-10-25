Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Orebro (W) - Linkopings VC (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвецияШвеция Элитесериен - Женщины: Orebro (W)Linkopings VC (W), 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Idrottshuset.

МСК, 1 тур, Стадион: Idrottshuset
Швеция Элитесериен - Женщины
Orebro (W)
Завершен
21:25 22:25 19:25
0 : 3
25 октября 2025
Linkopings VC (W)
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Linkopings VC (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Linkopings VC (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Linkopings VC (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Linkopings VC (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Linkopings VC (W) со счетом 21-25
Сет 2. Команда Linkopings VC (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Linkopings VC (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Orebro (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Linkopings VC (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Linkopings VC (W) со счетом 21-25
Тайм-аут
Сет 3. Команда Orebro (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Linkopings VC (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Linkopings VC (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Linkopings VC (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Orebro (W) — Linkopings VC (W)

