25.10.2025
Смотреть онлайн Orebro (W) - Linkopings VC (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Швеция Элитесериен - Женщины: Orebro (W) — Linkopings VC (W), 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Idrottshuset.
МСК, 1 тур, Стадион: Idrottshuset
Швеция Элитесериен - Женщины
Завершен
21:25 22:25 19:25
21:25 22:25 19:25
0 : 3
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Linkopings VC (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Linkopings VC (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Linkopings VC (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Linkopings VC (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Linkopings VC (W) со счетом 21-25
Сет 2. Команда Linkopings VC (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Linkopings VC (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Orebro (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Linkopings VC (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Linkopings VC (W) со счетом 21-25
Тайм-аут
Сет 3. Команда Orebro (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Linkopings VC (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Linkopings VC (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Linkopings VC (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Orebro (W) — Linkopings VC (W)
Игры 1 тур
09.11
0
3
15
25
12
25
23
25
Завершен
08.11
1
3
21
25
18
25
25
21
18
25
Завершен
08.11
3
0
25
12
25
16
25
7
Завершен
08.11
1
3
25
23
13
25
16
25
16
25
Завершен
26.10
3
0
25
21
25
22
25
11
Завершен
25.10
0
3
21
25
22
25
19
25
Завершен
25.10
3
0
25
15
25
10
25
17
Завершен
25.10
3
2
25
21
22
25
26
24
20
25
18
16
Завершен
19.10
0
3
19
25
21
25
24
26
Завершен
19.10
3
1
26
24
17
25
25
17
25
14
Завершен
18.10
3
1
25
20
23
25
25
22
22
19
Завершен
11.10
3
0
25
21
25
20
25
9
Завершен
11.10
3
1
25
21
25
18
22
25
25
21
Завершен
11.10
0
3
21
25
17
25
23
25
Завершен
05.10
-
-
Отменен
04.10
-
-
Отменен
04.10
-
-
Отложен
04.10
-
-
Отложен
28.09
-
-
Отложен
Комментарии к матчу