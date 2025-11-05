ОК Вараждин

Сет 1. Команда Ровинь первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда OK Varazdin первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Ровинь первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Ровинь первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Ровинь со счетом 20-25
Сет 2. Команда OK Varazdin первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда OK Varazdin первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда OK Varazdin первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда OK Varazdin первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда OK Varazdin со счетом 25-20
Сет 3. Команда OK Varazdin первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда OK Varazdin первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Ровинь первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Ровинь первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Ровинь со счетом 20-25
Сет 4. Команда OK Varazdin первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда OK Varazdin первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Ровинь первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Ровинь первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда OK Varazdin со счетом 25-23
Сет 5. Команда OK Varazdin первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Ровинь первая набрала 10 очков