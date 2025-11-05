Смотреть онлайн ОК Вараждин - Ровинь 05.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Хорватия — Хорватия - Суперлига: ОК Вараждин — Ровинь, 3 тур . Начало встречи 05 ноября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Varazdin Arena.