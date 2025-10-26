Смотреть онлайн НОВА - Зенит Санкт-Петербург 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Россия: Париматч Суперлига: НОВА — Зенит Санкт-Петербург, 3 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе MTL Arena.
25:18 15:25 16:25 19:25
Превью матча НОВА — Зенит Санкт-Петербург
Команда НОВА в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Зенит Санкт-Петербург, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений.