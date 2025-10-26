Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Ярославич Ярослав - Белогорье Белгород 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияРоссия: Париматч Суперлига: Ярославич ЯрославБелогорье Белгород, 3 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sport Complex Atlant.

МСК, 3 тур, Стадион: Sport Complex Atlant
Россия: Париматч Суперлига
Ярославич Ярослав
Завершен
20:25 20:25 18:25
0 : 3
26 октября 2025
Белогорье Белгород
Превью матча Ярославич Ярослав — Белогорье Белгород

Команда Ярославич Ярослав в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Белогорье Белгород, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.

Комментарии к матчу
