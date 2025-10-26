Смотреть онлайн Ярославич Ярослав - Белогорье Белгород 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Россия: Париматч Суперлига: Ярославич Ярослав — Белогорье Белгород, 3 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sport Complex Atlant.