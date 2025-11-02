Превью матча Динамо Москва — Зенит Санкт-Петербург

Команда Динамо Москва в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Зенит Санкт-Петербург, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений.