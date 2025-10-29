29.10.2025
Смотреть онлайн ВКО Берлин - Гелиос Гризлис Гизен 29.10.2025. Прямая трансляция
Германия — Бундеслига, Чемпионат Германии: ВКО Берлин — Гелиос Гризлис Гизен, 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sporthalle am Anton-Saefkow-Platz.
МСК, 3 тур, Стадион: Sporthalle am Anton-Saefkow-Platz
Бундеслига, Чемпионат Германии
Завершен
16:25 19:25 14:24
0 : 3
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Гелиос Гризлис Гизен первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Гелиос Гризлис Гизен первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Гелиос Гризлис Гизен первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Гелиос Гризлис Гизен первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Гелиос Гризлис Гизен со счетом 16-25
Сет 2. Команда ВКО Берлин первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Гелиос Гризлис Гизен первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Гелиос Гризлис Гизен первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Гелиос Гризлис Гизен первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Гелиос Гризлис Гизен со счетом 19-25
Сет 3. Команда ВКО Берлин первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Гелиос Гризлис Гизен первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Гелиос Гризлис Гизен первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Гелиос Гризлис Гизен первая набрала 20 очков
