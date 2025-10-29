Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн ТСВ Унтерхахинг - СВГ Люнебург 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияБундеслига, Чемпионат Германии: ТСВ УнтерхахингСВГ Люнебург, 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Generali Sportarena.

МСК, 3 тур, Стадион: Generali Sportarena
Бундеслига, Чемпионат Германии
ТСВ Унтерхахинг
Завершен
22:25 15:25 21:25
0 : 3
29 октября 2025
СВГ Люнебург
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда СВГ Люнебург первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда СВГ Люнебург первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда СВГ Люнебург первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда СВГ Люнебург первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда СВГ Люнебург со счетом 22-25
Сет 2. Команда СВГ Люнебург первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда СВГ Люнебург первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда СВГ Люнебург первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда СВГ Люнебург первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда СВГ Люнебург со счетом 15-25
Сет 3. Команда СВГ Люнебург первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда СВГ Люнебург первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда ТСВ Унтерхахинг первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда СВГ Люнебург первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча ТСВ Унтерхахинг — СВГ Люнебург

Команда ТСВ Унтерхахинг в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда СВГ Люнебург, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.

Игры 3 тур
29.10
Barock Volleys Ludwigsburg Barock Volleys Ludwigsburg АСВ Дачау АСВ Дачау
3
0
25
23
25
13
25
18
Завершен
29.10
Берлин Воллейс Берлин Воллейс СК Варнемюнде СК Варнемюнде
3
0
25
15
25
13
25
11
Завершен
29.10
ВФБ Фридрихсхафен ВФБ Фридрихсхафен СВД Дюрен СВД Дюрен
1
3
20
25
25
16
18
25
23
25
Завершен
29.10
ТСВ Унтерхахинг ТСВ Унтерхахинг СВГ Люнебург СВГ Люнебург
0
3
22
25
15
25
21
25
Завершен
29.10
ВКО Берлин ВКО Берлин Гелиос Гризлис Гизен Гелиос Гризлис Гизен
0
3
16
25
19
25
14
24
Завершен
28.10
VOLLEY GOATS Mitteldeutschland VOLLEY GOATS Mitteldeutschland СК Фрайбург СК Фрайбург
2
3
29
31
22
25
25
20
25
22
13
14
Завершен
28.10
Нетцхопперс Нетцхопперс Гелиос Гризлис Гизен Гелиос Гризлис Гизен
0
3
20
25
16
25
23
24
Завершен
