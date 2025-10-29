Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн ВФБ Фридрихсхафен - СВД Дюрен 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияБундеслига, Чемпионат Германии: ВФБ ФридрихсхафенСВД Дюрен, 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ZF-Arena Friedrichshafen.

МСК, 3 тур, Стадион: ZF-Arena Friedrichshafen
Бундеслига, Чемпионат Германии
ВФБ Фридрихсхафен
Завершен
20:25 25:16 18:25 23:25
1 : 3
29 октября 2025
СВД Дюрен
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда ВФБ Фридрихсхафен первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда SWD Duren первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда SWD Duren первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда SWD Duren первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда SWD Duren со счетом 20-25
Сет 2. Команда ВФБ Фридрихсхафен первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда ВФБ Фридрихсхафен первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда ВФБ Фридрихсхафен первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда ВФБ Фридрихсхафен первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда ВФБ Фридрихсхафен со счетом 25-16
Сет 3. Команда SWD Duren первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда SWD Duren первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда SWD Duren первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда SWD Duren первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда SWD Duren со счетом 18-25
Сет 4. Команда SWD Duren первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда ВФБ Фридрихсхафен первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда ВФБ Фридрихсхафен первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда SWD Duren первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча ВФБ Фридрихсхафен — СВД Дюрен

Команда ВФБ Фридрихсхафен в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда СВД Дюрен, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 октября 2025 на поле команды ВФБ Фридрихсхафен, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

ВФБ Фридрихсхафен
ВФБ Фридрихсхафен
СВД Дюрен
ВФБ Фридрихсхафен
1 победа
0 побед
100%
0%
10.10.2025
ВФБ Фридрихсхафен
ВФБ Фридрихсхафен
3:1
СВД Дюрен
СВД Дюрен
Обзор
Игры 3 тур
29.10
Barock Volleys Ludwigsburg Barock Volleys Ludwigsburg АСВ Дачау АСВ Дачау
3
0
25
23
25
13
25
18
Завершен
29.10
Берлин Воллейс Берлин Воллейс СК Варнемюнде СК Варнемюнде
3
0
25
15
25
13
25
11
Завершен
29.10
ВФБ Фридрихсхафен ВФБ Фридрихсхафен СВД Дюрен СВД Дюрен
1
3
20
25
25
16
18
25
23
25
Завершен
29.10
ТСВ Унтерхахинг ТСВ Унтерхахинг СВГ Люнебург СВГ Люнебург
0
3
22
25
15
25
21
25
Завершен
29.10
ВКО Берлин ВКО Берлин Гелиос Гризлис Гизен Гелиос Гризлис Гизен
0
3
16
25
19
25
14
24
Завершен
28.10
VOLLEY GOATS Mitteldeutschland VOLLEY GOATS Mitteldeutschland СК Фрайбург СК Фрайбург
2
3
29
31
22
25
25
20
25
22
13
14
Завершен
28.10
Нетцхопперс Нетцхопперс Гелиос Гризлис Гизен Гелиос Гризлис Гизен
0
3
20
25
16
25
23
24
Завершен
