Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Бундеслига, Чемпионат Германии : ВФБ Фридрихсхафен — СВД Дюрен , 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ZF-Arena Friedrichshafen .

Превью матча ВФБ Фридрихсхафен — СВД Дюрен

Команда ВФБ Фридрихсхафен в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда СВД Дюрен, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 октября 2025 на поле команды ВФБ Фридрихсхафен, в том матче победу одержали хозяева.