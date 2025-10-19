Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн NLZ Volleyball Academy (W) - Volley Toggenburg (W) 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияЧемпионат Швейцарии. NLA. Женщины: NLZ Volleyball Academy (W)Volley Toggenburg (W), 2 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени .

МСК, 2 тур
Чемпионат Швейцарии. NLA. Женщины
NLZ Volleyball Academy (W)
Завершен
23:25 13:25 20:25
0 : 3
19 октября 2025
Volley Toggenburg (W)
Превью матча NLZ Volleyball Academy (W) — Volley Toggenburg (W)

Игры 2 тур
19.10
NLZ Volleyball Academy (W) NLZ Volleyball Academy (W) Volley Toggenburg (W) Volley Toggenburg (W)
0
3
23
25
13
25
20
25
Завершен
19.10
SM Aesch Pfeffingen (W) SM Aesch Pfeffingen (W) Geneve Volley (W) Geneve Volley (W)
3
0
25
15
25
14
25
18
Завершен
15.10
TSV Dudingen (W) TSV Dudingen (W) Kanti Schaffhausen (W) Kanti Schaffhausen (W)
1
3
21
25
23
25
25
20
21
25
Завершен
