26.10.2025
Смотреть онлайн Orpo (W) - Arctic Volley (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Финляндия — Финляндия - Местарууслийга - Женщины: Orpo (W) — Arctic Volley (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Oriveden Liikuntahalli.
МСК, Стадион: Oriveden Liikuntahalli
Финляндия - Местарууслийга - Женщины
Завершен
25:15 32:30 25:20
25:15 32:30 25:20
3 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Orpo (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Orpo (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Orpo (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Orpo (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Orpo (W) со счетом 25-15
Сет 2. Команда Orpo (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Orpo (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Arctic Volley (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Orpo (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Orpo (W) со счетом 32-30
Сет 3. Команда Orpo (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Orpo (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Orpo (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Orpo (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Orpo (W) — Arctic Volley (W)
Комментарии к матчу