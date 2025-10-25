Смотреть онлайн Gunma Bank Green Wings (W) - PFU Blue Cats (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СВ.Лига Японии - Женщины: Gunma Bank Green Wings (W) — PFU Blue Cats (W), 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 07:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Gunma Gym.
25:21 25:22 17:25 25:20
Превью матча Gunma Bank Green Wings (W) — PFU Blue Cats (W)
Команда Gunma Bank Green Wings (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 5 матчей. Команда PFU Blue Cats (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.