25.10.2025

Смотреть онлайн Gunma Bank Green Wings (W) - PFU Blue Cats (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СВ.Лига Японии - Женщины: Gunma Bank Green Wings (W)PFU Blue Cats (W), 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 07:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Gunma Gym.

МСК, 1 тур, Стадион: Gunma Gym
СВ.Лига Японии - Женщины
Gunma Bank Green Wings (W)
Завершен
25:21 25:22 17:25 25:20
3 : 1
25 октября 2025
PFU Blue Cats (W)
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Gunma Bank Green Wings (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Gunma Bank Green Wings (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Gunma Bank Green Wings (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Gunma Bank Green Wings (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Gunma Bank Green Wings (W) со счетом 25-21
Сет 2. Команда Gunma Bank Green Wings (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Gunma Bank Green Wings (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Gunma Bank Green Wings (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда PFU Blue Cats (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Gunma Bank Green Wings (W) со счетом 25-22
Сет 3. Команда PFU Blue Cats (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда PFU Blue Cats (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда PFU Blue Cats (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда PFU Blue Cats (W) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда PFU Blue Cats (W) со счетом 17-25
Сет 4. Команда Gunma Bank Green Wings (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Gunma Bank Green Wings (W) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Gunma Bank Green Wings (W) первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Gunma Bank Green Wings (W) первая набрала 20 очков

Превью матча Gunma Bank Green Wings (W) — PFU Blue Cats (W)

Команда Gunma Bank Green Wings (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 5 матчей. Команда PFU Blue Cats (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.

Игры 1 тур
09.11
Ageo Medics (W) Ageo Medics (W) Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W)
1
3
21
25
25
18
19
25
21
25
Завершен
09.11
Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W) Kurobe Aqua Fairies (W) Kurobe Aqua Fairies (W)
3
1
25
22
28
26
20
25
25
14
Завершен
09.11
Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W) Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W)
2
3
22
25
25
23
25
18
22
25
21
23
Завершен
09.11
PFU Blue Cats (W) PFU Blue Cats (W) Toray Arrows (W) Toray Arrows (W)
3
1
25
17
20
25
25
23
25
19
Завершен
09.11
Denso (W) Denso (W) NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W)
0
3
22
25
21
25
20
25
Завершен
09.11
Queenseis Kariya (W) Queenseis Kariya (W) Hitachi Rivale (W) Hitachi Rivale (W)
3
0
25
17
32
30
25
21
Завершен
09.11
Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W) Okayama Seagulls (W) Okayama Seagulls (W)
3
0
26
24
25
23
25
14
Завершен
08.11
Ageo Medics (W) Ageo Medics (W) Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W)
3
2
18
25
25
15
25
23
22
25
15
11
Завершен
08.11
Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W) Okayama Seagulls (W) Okayama Seagulls (W)
0
3
20
25
24
26
24
26
Завершен
08.11
Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W) Kurobe Aqua Fairies (W) Kurobe Aqua Fairies (W)
3
0
25
21
28
26
25
18
Завершен
08.11
Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W) Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W)
1
3
21
25
23
25
25
17
19
25
Завершен
08.11
PFU Blue Cats (W) PFU Blue Cats (W) Toray Arrows (W) Toray Arrows (W)
3
0
25
23
25
20
25
18
Завершен
08.11
Denso (W) Denso (W) NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W)
2
3
20
25
25
18
20
25
26
24
10
15
Завершен
08.11
Queenseis Kariya (W) Queenseis Kariya (W) Hitachi Rivale (W) Hitachi Rivale (W)
3
2
22
25
17
25
25
20
25
16
15
10
Завершен
01.11
Toray Arrows (W) Toray Arrows (W) Ageo Medics (W) Ageo Medics (W)
1
3
25
23
17
25
20
25
19
25
Завершен
01.11
Kurobe Aqua Fairies (W) Kurobe Aqua Fairies (W) Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W)
0
3
18
25
20
25
22
25
Завершен
01.11
Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W) Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W)
0
3
20
25
21
25
17
25
Завершен
01.11
Hitachi Rivale (W) Hitachi Rivale (W) NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W)
0
3
22
25
13
25
19
25
Завершен
01.11
PFU Blue Cats (W) PFU Blue Cats (W) Denso (W) Denso (W)
3
1
28
30
36
34
25
23
25
21
Завершен
01.11
Queenseis Kariya (W) Queenseis Kariya (W) Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W)
3
0
25
19
25
18
25
22
Завершен
01.11
Okayama Seagulls (W) Okayama Seagulls (W) Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W)
1
3
15
25
20
25
25
23
14
25
Завершен
26.10
Denso (W) Denso (W) Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W)
0
3
18
25
21
25
26
28
Завершен
25.10
NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W) Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W)
3
2
22
25
17
25
25
18
26
24
19
17
Завершен
25.10
Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W) Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W)
3
0
25
14
25
22
25
15
Завершен
25.10
Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W) PFU Blue Cats (W) PFU Blue Cats (W)
3
1
25
21
25
22
17
25
25
20
Завершен
25.10
Denso (W) Denso (W) Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W)
0
3
20
25
22
25
18
25
Завершен
24.10
NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W) Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W)
3
2
25
23
25
23
21
25
17
25
15
13
Завершен
19.10
Toray Arrows (W) Toray Arrows (W) Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W)
0
3
27
29
20
25
24
26
Завершен
19.10
Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W) Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W)
3
0
25
21
25
21
25
16
Завершен
19.10
Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W) Queenseis Kariya (W) Queenseis Kariya (W)
3
1
25
20
25
11
22
25
25
20
Завершен
19.10
Hitachi Rivale (W) Hitachi Rivale (W) Denso (W) Denso (W)
3
1
25
22
19
25
25
22
25
16
Завершен
19.10
Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W) NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W)
0
3
22
25
15
25
23
25
Завершен
19.10
Ageo Medics (W) Ageo Medics (W) Kurobe Aqua Fairies (W) Kurobe Aqua Fairies (W)
2
3
21
25
19
25
26
24
25
21
10
15
Завершен
19.10
PFU Blue Cats (W) PFU Blue Cats (W) Okayama Seagulls (W) Okayama Seagulls (W)
3
0
25
15
25
15
25
20
Завершен
18.10
Toray Arrows (W) Toray Arrows (W) Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W)
1
3
27
25
16
25
31
33
19
25
Завершен
18.10
Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W) Queenseis Kariya (W) Queenseis Kariya (W)
1
3
25
21
23
25
26
28
20
25
Завершен
18.10
Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W) Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W)
3
1
20
25
25
18
25
23
25
21
Завершен
18.10
Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W) NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W)
0
3
20
25
17
25
22
25
Завершен
18.10
PFU Blue Cats (W) PFU Blue Cats (W) Okayama Seagulls (W) Okayama Seagulls (W)
3
0
25
20
25
21
25
14
Завершен
13.10
Queenseis Kariya (W) Queenseis Kariya (W) Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W)
3
1
21
25
25
15
25
18
25
22
Завершен
12.10
Queenseis Kariya (W) Queenseis Kariya (W) Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W)
1
3
31
29
19
25
25
27
21
25
Завершен
12.10
Ageo Medics (W) Ageo Medics (W) PFU Blue Cats (W) PFU Blue Cats (W)
3
1
25
22
18
25
25
17
25
19
Завершен
12.10
NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W) Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W)
3
0
25
20
25
22
25
20
Завершен
12.10
Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W) Hitachi Rivale (W) Hitachi Rivale (W)
1
3
18
25
14
25
25
14
20
25
Завершен
12.10
Denso (W) Denso (W) Toray Arrows (W) Toray Arrows (W)
3
0
27
25
25
22
25
20
Завершен
11.10
Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W) Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W)
2
3
25
17
26
28
25
23
22
25
11
15
Завершен
11.10
Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W) Hitachi Rivale (W) Hitachi Rivale (W)
1
3
25
22
18
25
15
25
17
25
Завершен
11.10
NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W) Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W)
3
0
25
18
25
22
25
23
Завершен
11.10
Kurobe Aqua Fairies (W) Kurobe Aqua Fairies (W) Okayama Seagulls (W) Okayama Seagulls (W)
3
0
25
21
25
20
25
17
Завершен
11.10
Denso (W) Denso (W) Toray Arrows (W) Toray Arrows (W)
3
0
25
21
25
17
25
22
Завершен
10.10
Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W) Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W)
1
3
19
25
25
21
21
25
10
25
Завершен
Комментарии к матчу
