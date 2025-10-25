Смотреть онлайн NEC Red Rockets (W) - Osaka Marvelous (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СВ.Лига Японии - Женщины: NEC Red Rockets (W) — Osaka Marvelous (W), 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 09:35 по московскому времени и пройдет на стадионе Kawasaki Toroki Arena.
22:25 17:25 25:18 26:24 19:17
Превью матча NEC Red Rockets (W) — Osaka Marvelous (W)
Команда NEC Red Rockets (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 0 матчей. Команда Osaka Marvelous (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 октября 2025 на поле команды NEC Red Rockets (W), в том матче победу одержали хозяева.