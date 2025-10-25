Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн NEC Red Rockets (W) - Osaka Marvelous (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СВ.Лига Японии - Женщины: NEC Red Rockets (W)Osaka Marvelous (W), 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 09:35 по московскому времени и пройдет на стадионе Kawasaki Toroki Arena.

МСК, 1 тур, Стадион: Kawasaki Toroki Arena
СВ.Лига Японии - Женщины
NEC Red Rockets (W)
Завершен
22:25 17:25 25:18 26:24 19:17
3 : 2
25 октября 2025
Osaka Marvelous (W)
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда NEC Red Rockets (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда NEC Red Rockets (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда NEC Red Rockets (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Osaka Marvelous (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Osaka Marvelous (W) со счетом 22-25
Сет 2. Команда Osaka Marvelous (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Osaka Marvelous (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Osaka Marvelous (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Osaka Marvelous (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Osaka Marvelous (W) со счетом 17-25
Сет 3. Команда NEC Red Rockets (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда NEC Red Rockets (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда NEC Red Rockets (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда NEC Red Rockets (W) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда NEC Red Rockets (W) со счетом 25-18
Сет 4. Команда Osaka Marvelous (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Osaka Marvelous (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда NEC Red Rockets (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Osaka Marvelous (W) первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда NEC Red Rockets (W) со счетом 26-24
Сет 5. Команда NEC Red Rockets (W) первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда NEC Red Rockets (W) первая набрала 10 очков
Сет 5. Команда Osaka Marvelous (W) первая набрала 15 очков

Превью матча NEC Red Rockets (W) — Osaka Marvelous (W)

Команда NEC Red Rockets (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 0 матчей. Команда Osaka Marvelous (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 октября 2025 на поле команды NEC Red Rockets (W), в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

NEC Red Rockets (W)
NEC Red Rockets (W)
Osaka Marvelous (W)
NEC Red Rockets (W)
1 победа
0 побед
100%
0%
24.10.2025
NEC Red Rockets (W)
NEC Red Rockets (W)
3:2
Osaka Marvelous (W)
Osaka Marvelous (W)
Обзор
Игры 1 тур
09.11
Ageo Medics (W) Ageo Medics (W) Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W)
1
3
21
25
25
18
19
25
21
25
Завершен
09.11
Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W) Kurobe Aqua Fairies (W) Kurobe Aqua Fairies (W)
3
1
25
22
28
26
20
25
25
14
Завершен
09.11
Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W) Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W)
2
3
22
25
25
23
25
18
22
25
21
23
Завершен
09.11
PFU Blue Cats (W) PFU Blue Cats (W) Toray Arrows (W) Toray Arrows (W)
3
1
25
17
20
25
25
23
25
19
Завершен
09.11
Denso (W) Denso (W) NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W)
0
3
22
25
21
25
20
25
Завершен
09.11
Queenseis Kariya (W) Queenseis Kariya (W) Hitachi Rivale (W) Hitachi Rivale (W)
3
0
25
17
32
30
25
21
Завершен
09.11
Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W) Okayama Seagulls (W) Okayama Seagulls (W)
3
0
26
24
25
23
25
14
Завершен
08.11
Ageo Medics (W) Ageo Medics (W) Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W)
3
2
18
25
25
15
25
23
22
25
15
11
Завершен
08.11
Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W) Okayama Seagulls (W) Okayama Seagulls (W)
0
3
20
25
24
26
24
26
Завершен
08.11
Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W) Kurobe Aqua Fairies (W) Kurobe Aqua Fairies (W)
3
0
25
21
28
26
25
18
Завершен
08.11
Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W) Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W)
1
3
21
25
23
25
25
17
19
25
Завершен
08.11
PFU Blue Cats (W) PFU Blue Cats (W) Toray Arrows (W) Toray Arrows (W)
3
0
25
23
25
20
25
18
Завершен
08.11
Denso (W) Denso (W) NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W)
2
3
20
25
25
18
20
25
26
24
10
15
Завершен
08.11
Queenseis Kariya (W) Queenseis Kariya (W) Hitachi Rivale (W) Hitachi Rivale (W)
3
2
22
25
17
25
25
20
25
16
15
10
Завершен
01.11
Toray Arrows (W) Toray Arrows (W) Ageo Medics (W) Ageo Medics (W)
1
3
25
23
17
25
20
25
19
25
Завершен
01.11
Kurobe Aqua Fairies (W) Kurobe Aqua Fairies (W) Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W)
0
3
18
25
20
25
22
25
Завершен
01.11
Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W) Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W)
0
3
20
25
21
25
17
25
Завершен
01.11
Hitachi Rivale (W) Hitachi Rivale (W) NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W)
0
3
22
25
13
25
19
25
Завершен
01.11
PFU Blue Cats (W) PFU Blue Cats (W) Denso (W) Denso (W)
3
1
28
30
36
34
25
23
25
21
Завершен
01.11
Queenseis Kariya (W) Queenseis Kariya (W) Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W)
3
0
25
19
25
18
25
22
Завершен
01.11
Okayama Seagulls (W) Okayama Seagulls (W) Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W)
1
3
15
25
20
25
25
23
14
25
Завершен
26.10
Denso (W) Denso (W) Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W)
0
3
18
25
21
25
26
28
Завершен
25.10
NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W) Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W)
3
2
22
25
17
25
25
18
26
24
19
17
Завершен
25.10
Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W) Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W)
3
0
25
14
25
22
25
15
Завершен
25.10
Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W) PFU Blue Cats (W) PFU Blue Cats (W)
3
1
25
21
25
22
17
25
25
20
Завершен
25.10
Denso (W) Denso (W) Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W)
0
3
20
25
22
25
18
25
Завершен
24.10
NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W) Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W)
3
2
25
23
25
23
21
25
17
25
15
13
Завершен
19.10
Toray Arrows (W) Toray Arrows (W) Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W)
0
3
27
29
20
25
24
26
Завершен
19.10
Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W) Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W)
3
0
25
21
25
21
25
16
Завершен
19.10
Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W) Queenseis Kariya (W) Queenseis Kariya (W)
3
1
25
20
25
11
22
25
25
20
Завершен
19.10
Hitachi Rivale (W) Hitachi Rivale (W) Denso (W) Denso (W)
3
1
25
22
19
25
25
22
25
16
Завершен
19.10
Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W) NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W)
0
3
22
25
15
25
23
25
Завершен
19.10
Ageo Medics (W) Ageo Medics (W) Kurobe Aqua Fairies (W) Kurobe Aqua Fairies (W)
2
3
21
25
19
25
26
24
25
21
10
15
Завершен
19.10
PFU Blue Cats (W) PFU Blue Cats (W) Okayama Seagulls (W) Okayama Seagulls (W)
3
0
25
15
25
15
25
20
Завершен
18.10
Toray Arrows (W) Toray Arrows (W) Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W)
1
3
27
25
16
25
31
33
19
25
Завершен
18.10
Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W) Queenseis Kariya (W) Queenseis Kariya (W)
1
3
25
21
23
25
26
28
20
25
Завершен
18.10
Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W) Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W)
3
1
20
25
25
18
25
23
25
21
Завершен
18.10
Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W) NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W)
0
3
20
25
17
25
22
25
Завершен
18.10
PFU Blue Cats (W) PFU Blue Cats (W) Okayama Seagulls (W) Okayama Seagulls (W)
3
0
25
20
25
21
25
14
Завершен
13.10
Queenseis Kariya (W) Queenseis Kariya (W) Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W)
3
1
21
25
25
15
25
18
25
22
Завершен
12.10
Queenseis Kariya (W) Queenseis Kariya (W) Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W)
1
3
31
29
19
25
25
27
21
25
Завершен
12.10
Ageo Medics (W) Ageo Medics (W) PFU Blue Cats (W) PFU Blue Cats (W)
3
1
25
22
18
25
25
17
25
19
Завершен
12.10
NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W) Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W)
3
0
25
20
25
22
25
20
Завершен
12.10
Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W) Hitachi Rivale (W) Hitachi Rivale (W)
1
3
18
25
14
25
25
14
20
25
Завершен
12.10
Denso (W) Denso (W) Toray Arrows (W) Toray Arrows (W)
3
0
27
25
25
22
25
20
Завершен
11.10
Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W) Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W)
2
3
25
17
26
28
25
23
22
25
11
15
Завершен
11.10
Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W) Hitachi Rivale (W) Hitachi Rivale (W)
1
3
25
22
18
25
15
25
17
25
Завершен
11.10
NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W) Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W)
3
0
25
18
25
22
25
23
Завершен
11.10
Kurobe Aqua Fairies (W) Kurobe Aqua Fairies (W) Okayama Seagulls (W) Okayama Seagulls (W)
3
0
25
21
25
20
25
17
Завершен
11.10
Denso (W) Denso (W) Toray Arrows (W) Toray Arrows (W)
3
0
25
21
25
17
25
22
Завершен
10.10
Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W) Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W)
1
3
19
25
25
21
21
25
10
25
Завершен
Комментарии к матчу
