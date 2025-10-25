Смотреть онлайн Himeji Victorina (W) - Aranmare Yamagata (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СВ.Лига Японии - Женщины: Himeji Victorina (W) — Aranmare Yamagata (W), 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Wink Gymnasium.
25:14 25:22 25:15
Превью матча Himeji Victorina (W) — Aranmare Yamagata (W)
Команда Himeji Victorina (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 0 матчей. Команда Aranmare Yamagata (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений.