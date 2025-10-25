Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Himeji Victorina (W) - Aranmare Yamagata (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СВ.Лига Японии - Женщины: Himeji Victorina (W)Aranmare Yamagata (W), 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Wink Gymnasium.

МСК, 1 тур, Стадион: Wink Gymnasium
СВ.Лига Японии - Женщины
Himeji Victorina (W)
Завершен
25:14 25:22 25:15
3 : 0
25 октября 2025
Aranmare Yamagata (W)
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Himeji Victorina (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Himeji Victorina (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Himeji Victorina (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Himeji Victorina (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Himeji Victorina (W) со счетом 25-14
Сет 2. Команда Himeji Victorina (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Himeji Victorina (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Himeji Victorina (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Himeji Victorina (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Himeji Victorina (W) со счетом 25-22
Сет 3. Команда Himeji Victorina (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Himeji Victorina (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Himeji Victorina (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Himeji Victorina (W) первая набрала 20 очков

Превью матча Himeji Victorina (W) — Aranmare Yamagata (W)

Команда Himeji Victorina (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 0 матчей. Команда Aranmare Yamagata (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений.

Игры 1 тур
09.11
Ageo Medics (W) Ageo Medics (W) Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W)
1
3
21
25
25
18
19
25
21
25
Завершен
09.11
Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W) Kurobe Aqua Fairies (W) Kurobe Aqua Fairies (W)
3
1
25
22
28
26
20
25
25
14
Завершен
09.11
Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W) Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W)
2
3
22
25
25
23
25
18
22
25
21
23
Завершен
09.11
PFU Blue Cats (W) PFU Blue Cats (W) Toray Arrows (W) Toray Arrows (W)
3
1
25
17
20
25
25
23
25
19
Завершен
09.11
Denso (W) Denso (W) NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W)
0
3
22
25
21
25
20
25
Завершен
09.11
Queenseis Kariya (W) Queenseis Kariya (W) Hitachi Rivale (W) Hitachi Rivale (W)
3
0
25
17
32
30
25
21
Завершен
09.11
Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W) Okayama Seagulls (W) Okayama Seagulls (W)
3
0
26
24
25
23
25
14
Завершен
08.11
Ageo Medics (W) Ageo Medics (W) Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W)
3
2
18
25
25
15
25
23
22
25
15
11
Завершен
08.11
Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W) Okayama Seagulls (W) Okayama Seagulls (W)
0
3
20
25
24
26
24
26
Завершен
08.11
Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W) Kurobe Aqua Fairies (W) Kurobe Aqua Fairies (W)
3
0
25
21
28
26
25
18
Завершен
08.11
Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W) Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W)
1
3
21
25
23
25
25
17
19
25
Завершен
08.11
PFU Blue Cats (W) PFU Blue Cats (W) Toray Arrows (W) Toray Arrows (W)
3
0
25
23
25
20
25
18
Завершен
08.11
Denso (W) Denso (W) NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W)
2
3
20
25
25
18
20
25
26
24
10
15
Завершен
08.11
Queenseis Kariya (W) Queenseis Kariya (W) Hitachi Rivale (W) Hitachi Rivale (W)
3
2
22
25
17
25
25
20
25
16
15
10
Завершен
01.11
Toray Arrows (W) Toray Arrows (W) Ageo Medics (W) Ageo Medics (W)
1
3
25
23
17
25
20
25
19
25
Завершен
01.11
Kurobe Aqua Fairies (W) Kurobe Aqua Fairies (W) Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W)
0
3
18
25
20
25
22
25
Завершен
01.11
Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W) Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W)
0
3
20
25
21
25
17
25
Завершен
01.11
Hitachi Rivale (W) Hitachi Rivale (W) NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W)
0
3
22
25
13
25
19
25
Завершен
01.11
PFU Blue Cats (W) PFU Blue Cats (W) Denso (W) Denso (W)
3
1
28
30
36
34
25
23
25
21
Завершен
01.11
Queenseis Kariya (W) Queenseis Kariya (W) Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W)
3
0
25
19
25
18
25
22
Завершен
01.11
Okayama Seagulls (W) Okayama Seagulls (W) Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W)
1
3
15
25
20
25
25
23
14
25
Завершен
26.10
Denso (W) Denso (W) Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W)
0
3
18
25
21
25
26
28
Завершен
25.10
NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W) Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W)
3
2
22
25
17
25
25
18
26
24
19
17
Завершен
25.10
Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W) Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W)
3
0
25
14
25
22
25
15
Завершен
25.10
Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W) PFU Blue Cats (W) PFU Blue Cats (W)
3
1
25
21
25
22
17
25
25
20
Завершен
25.10
Denso (W) Denso (W) Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W)
0
3
20
25
22
25
18
25
Завершен
24.10
NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W) Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W)
3
2
25
23
25
23
21
25
17
25
15
13
Завершен
19.10
Toray Arrows (W) Toray Arrows (W) Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W)
0
3
27
29
20
25
24
26
Завершен
19.10
Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W) Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W)
3
0
25
21
25
21
25
16
Завершен
19.10
Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W) Queenseis Kariya (W) Queenseis Kariya (W)
3
1
25
20
25
11
22
25
25
20
Завершен
19.10
Hitachi Rivale (W) Hitachi Rivale (W) Denso (W) Denso (W)
3
1
25
22
19
25
25
22
25
16
Завершен
19.10
Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W) NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W)
0
3
22
25
15
25
23
25
Завершен
19.10
Ageo Medics (W) Ageo Medics (W) Kurobe Aqua Fairies (W) Kurobe Aqua Fairies (W)
2
3
21
25
19
25
26
24
25
21
10
15
Завершен
19.10
PFU Blue Cats (W) PFU Blue Cats (W) Okayama Seagulls (W) Okayama Seagulls (W)
3
0
25
15
25
15
25
20
Завершен
18.10
Toray Arrows (W) Toray Arrows (W) Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W)
1
3
27
25
16
25
31
33
19
25
Завершен
18.10
Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W) Queenseis Kariya (W) Queenseis Kariya (W)
1
3
25
21
23
25
26
28
20
25
Завершен
18.10
Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W) Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W)
3
1
20
25
25
18
25
23
25
21
Завершен
18.10
Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W) NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W)
0
3
20
25
17
25
22
25
Завершен
18.10
PFU Blue Cats (W) PFU Blue Cats (W) Okayama Seagulls (W) Okayama Seagulls (W)
3
0
25
20
25
21
25
14
Завершен
13.10
Queenseis Kariya (W) Queenseis Kariya (W) Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W)
3
1
21
25
25
15
25
18
25
22
Завершен
12.10
Queenseis Kariya (W) Queenseis Kariya (W) Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W)
1
3
31
29
19
25
25
27
21
25
Завершен
12.10
Ageo Medics (W) Ageo Medics (W) PFU Blue Cats (W) PFU Blue Cats (W)
3
1
25
22
18
25
25
17
25
19
Завершен
12.10
NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W) Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W)
3
0
25
20
25
22
25
20
Завершен
12.10
Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W) Hitachi Rivale (W) Hitachi Rivale (W)
1
3
18
25
14
25
25
14
20
25
Завершен
12.10
Denso (W) Denso (W) Toray Arrows (W) Toray Arrows (W)
3
0
27
25
25
22
25
20
Завершен
11.10
Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W) Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W)
2
3
25
17
26
28
25
23
22
25
11
15
Завершен
11.10
Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W) Hitachi Rivale (W) Hitachi Rivale (W)
1
3
25
22
18
25
15
25
17
25
Завершен
11.10
NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W) Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W)
3
0
25
18
25
22
25
23
Завершен
11.10
Kurobe Aqua Fairies (W) Kurobe Aqua Fairies (W) Okayama Seagulls (W) Okayama Seagulls (W)
3
0
25
21
25
20
25
17
Завершен
11.10
Denso (W) Denso (W) Toray Arrows (W) Toray Arrows (W)
3
0
25
21
25
17
25
22
Завершен
10.10
Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W) Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W)
1
3
19
25
25
21
21
25
10
25
Завершен
