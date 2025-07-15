15.07.2025
Смотреть онлайн Ураган-про - Феникс-про 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Волейбол. Россия - Лига Про: Ураган-про — Феникс-про . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
Волейбол. Россия - Лига Про
Завершен
24:26 25:21 29:31 18:25
1 : 3
15 июля 2025
Превью матча Ураган-про — Феникс-про
История последних встреч
Ураган-про
Феникс-про
2 побед
8 побед
20%
80%
13.01.2026
Ураган-про
1:3
Феникс-про
08.01.2026
Ураган-про
0:3
Феникс-про
30.12.2025
Ураган-про
1:3
Феникс-про
24.12.2025
Феникс-про
3:2
Ураган-про
16.12.2025
Ураган-про
1:3
Феникс-про
09.12.2025
Феникс-про
3:1
Ураган-про
02.12.2025
Ураган-про
0:3
Феникс-про
25.11.2025
Феникс-про
2:3
Ураган-про
18.11.2025
Ураган-про
1:3
Феникс-про
04.11.2025
Ураган-про
3:0
Феникс-про
Комментарии к матчу