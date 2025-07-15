Фрибет 15000₽
15.07.2025

Смотреть онлайн Молот - про - Витязь-про 15.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияВолейбол. Россия - Лига Про: Молот - проВитязь-про . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .

МСК
Волейбол. Россия - Лига Про
Молот - про
Завершен
25:23 16:25 15:25 21:25
1 : 3
15 июля 2025
Витязь-про
Превью матча Молот - про — Витязь-про

Команда Молот - про в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Витязь-про, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 января 2026 на поле команды Молот - про, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Молот - про
Молот - про
Витязь-про
Молот - про
5 побед
5 побед
50%
50%
13.01.2026
Молот - про
Молот - про
0:3
Витязь-про
Витязь-про
Обзор
06.01.2026
Молот - про
Молот - про
1:3
Витязь-про
Витязь-про
Обзор
30.12.2025
Молот - про
Молот - про
2:3
Витязь-про
Витязь-про
Обзор
28.12.2025
Витязь-про
Витязь-про
0:3
Молот - про
Молот - про
Обзор
25.12.2025
Витязь-про
Витязь-про
2:3
Молот - про
Молот - про
Обзор
23.12.2025
Молот - про
Молот - про
1:3
Витязь-про
Витязь-про
Обзор
18.12.2025
Витязь-про
Витязь-про
2:3
Молот - про
Молот - про
Обзор
16.12.2025
Молот - про
Молот - про
3:1
Витязь-про
Витязь-про
Обзор
09.12.2025
Молот - про
Молот - про
1:3
Витязь-про
Витязь-про
Обзор
04.12.2025
Молот - про
Молот - про
3:2
Витязь-про
Витязь-про
Обзор
