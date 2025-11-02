02.11.2025
Смотреть онлайн ВБК Варемме - Маасейк 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Чемпионат Бельгии: ВБК Варемме — Маасейк, 4 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Pole Ballon Province De Liege.
МСК, 4 тур, Стадион: Pole Ballon Province De Liege
Чемпионат Бельгии
Завершен
24:26 17:25 25:21
24:26 17:25 25:21
1 : 2
02 ноября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда ВБК Варемме первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Maaseik первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда ВБК Варемме первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда ВБК Варемме первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Maaseik со счетом 24-26
Сет 2. Команда Maaseik первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Maaseik первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Maaseik первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Maaseik первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Maaseik со счетом 17-25
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда ВБК Варемме со счетом 25-21
Превью матча ВБК Варемме — Маасейк
Комментарии к матчу