14.07.2025
Смотреть онлайн Сокол-про - Беркут-про 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Волейбол. Россия - Лига Про: Сокол-про — Беркут-про . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
Волейбол. Россия - Лига Про
Завершен
25:23 15:25 19:25 18:25
25:23 15:25 19:25 18:25
1 : 3
14 июля 2025
Превью матча Сокол-про — Беркут-про
История последних встреч
Сокол-про
Беркут-про
7 побед
3 побед
70%
30%
12.01.2026
Сокол-про
3:2
Беркут-про
09.01.2026
Беркут-про
0:3
Сокол-про
29.12.2025
Сокол-про
3:1
Беркут-про
23.12.2025
Беркут-про
1:3
Сокол-про
15.12.2025
Сокол-про
0:3
Беркут-про
10.12.2025
Сокол-про
1:3
Беркут-про
01.12.2025
Сокол-про
3:2
Беркут-про
26.11.2025
Беркут-про
3:0
Сокол-про
17.11.2025
Сокол-про
3:2
Беркут-про
03.11.2025
Сокол-про
3:0
Беркут-про
Показать еще Скрыть
Комментарии к матчу