12.07.2025
Смотреть онлайн Орлы-Про - Витязь-про 12.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Волейбол. Россия - Лига Про: Орлы-Про — Витязь-про . Начало встречи 12 июля 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
Волейбол. Россия - Лига Про
Завершен
25:20 23:25 25:23 24:26 9:15
2 : 3
12 июля 2025
Превью матча Орлы-Про — Витязь-про
История последних встреч
Орлы-Про
Витязь-про
4 побед
6 побед
40%
60%
10.01.2026
Орлы-Про
0:3
Витязь-про
01.01.2026
Орлы-Про
0:3
Витязь-про
27.12.2025
Орлы-Про
3:0
Витязь-про
20.12.2025
Орлы-Про
1:3
Витязь-про
13.12.2025
Орлы-Про
1:3
Витязь-про
11.12.2025
Орлы-Про
3:1
Витязь-про
06.12.2025
Орлы-Про
3:0
Витязь-про
29.11.2025
Орлы-Про
2:3
Витязь-про
27.11.2025
Витязь-про
1:3
Орлы-Про
22.11.2025
Орлы-Про
0:3
Витязь-про
