25.10.2025

Смотреть онлайн Злин - Бескиды 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Czechia Extraliga: ЗлинБескиды, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportovni Hala Euronics.

МСК, 2 тур, Стадион: Sportovni Hala Euronics
Czechia Extraliga
Злин
Завершен
22:25 25:23 25:22 27:25
3 : 1
25 октября 2025
Бескиды
Превью матча Злин — Бескиды

История последних встреч

Злин
Злин
Бескиды
Злин
1 победа
0 побед
100%
0%
27.10.2025
Злин
Злин
3:0
Бескиды
Бескиды
Обзор
Игры 2 тур
25.10
ЧЕЗ Карловарско ЧЕЗ Карловарско Ческе Будеевице Ческе Будеевице
0
3
23
25
20
25
18
25
Завершен
25.10
Злин Злин Бескиды Бескиды
3
1
22
25
25
23
25
22
27
25
Завершен
Комментарии к матчу
