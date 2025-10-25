Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн ЧЕЗ Карловарско - Ческе Будеевице 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Czechia Extraliga: ЧЕЗ КарловарскоЧеске Будеевице, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Hala Micovych sportu.

МСК, 2 тур, Стадион: Hala Micovych sportu
Czechia Extraliga
ЧЕЗ Карловарско
Завершен
23:25 20:25 18:25
0 : 3
25 октября 2025
Ческе Будеевице
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Ческе Будеевице первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Ческе Будеевице первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда ЧЕЗ Карловарско первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда ЧЕЗ Карловарско первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Ческе Будеевице со счетом 23-25
Сет 2. Команда ЧЕЗ Карловарско первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда ЧЕЗ Карловарско первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда ЧЕЗ Карловарско первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Ческе Будеевице первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Ческе Будеевице со счетом 20-25
Сет 3. Команда Ческе Будеевице первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Ческе Будеевице первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Ческе Будеевице первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Ческе Будеевице первая набрала 20 очков

Превью матча ЧЕЗ Карловарско — Ческе Будеевице

Команда ЧЕЗ Карловарско в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Ческе Будеевице, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.

Игры 2 тур
25.10
ЧЕЗ Карловарско ЧЕЗ Карловарско Ческе Будеевице Ческе Будеевице
0
3
23
25
20
25
18
25
Завершен
25.10
Злин Злин Бескиды Бескиды
3
1
22
25
25
23
25
22
27
25
Завершен
