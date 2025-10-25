Смотреть онлайн ЧЕЗ Карловарско - Ческе Будеевице 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Czechia Extraliga: ЧЕЗ Карловарско — Ческе Будеевице, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Hala Micovych sportu.
23:25 20:25 18:25
Превью матча ЧЕЗ Карловарско — Ческе Будеевице
Команда ЧЕЗ Карловарско в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Ческе Будеевице, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.