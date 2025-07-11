11.07.2025
Смотреть онлайн Феникс-про - Сокол-про 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Волейбол. Россия - Лига Про: Феникс-про — Сокол-про . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
Волейбол. Россия - Лига Про
Завершен
21:25 30:28 25:21 29:31 16:18
2 : 3
11 июля 2025
Превью матча Феникс-про — Сокол-про
История последних встреч
Феникс-про
Сокол-про
5 побед
5 побед
50%
50%
31.12.2025
Сокол-про
2:3
Феникс-про
26.12.2025
Сокол-про
3:1
Феникс-про
17.12.2025
Сокол-про
3:2
Феникс-про
27.11.2025
Сокол-про
3:0
Феникс-про
05.11.2025
Сокол-про
0:3
Феникс-про
30.10.2025
Феникс-про
3:0
Сокол-про
22.10.2025
Сокол-про
1:3
Феникс-про
08.10.2025
Сокол-про
1:3
Феникс-про
01.10.2025
Феникс-про
0:3
Сокол-про
24.09.2025
Сокол-про
3:1
Феникс-про
Комментарии к матчу