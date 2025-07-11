Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
11.07.2025

Смотреть онлайн Феникс-про - Сокол-про 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияВолейбол. Россия - Лига Про: Феникс-проСокол-про . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .

МСК
Волейбол. Россия - Лига Про
Феникс-про
Завершен
21:25 30:28 25:21 29:31 16:18
2 : 3
11 июля 2025
Сокол-про
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Феникс-про — Сокол-про

История последних встреч

Феникс-про
Феникс-про
Сокол-про
Феникс-про
5 побед
5 побед
50%
50%
31.12.2025
Сокол-про
Сокол-про
2:3
Феникс-про
Феникс-про
Обзор
26.12.2025
Сокол-про
Сокол-про
3:1
Феникс-про
Феникс-про
Обзор
17.12.2025
Сокол-про
Сокол-про
3:2
Феникс-про
Феникс-про
Обзор
27.11.2025
Сокол-про
Сокол-про
3:0
Феникс-про
Феникс-про
Обзор
05.11.2025
Сокол-про
Сокол-про
0:3
Феникс-про
Феникс-про
Обзор
30.10.2025
Феникс-про
Феникс-про
3:0
Сокол-про
Сокол-про
Обзор
22.10.2025
Сокол-про
Сокол-про
1:3
Феникс-про
Феникс-про
Обзор
08.10.2025
Сокол-про
Сокол-про
1:3
Феникс-про
Феникс-про
Обзор
01.10.2025
Феникс-про
Феникс-про
0:3
Сокол-про
Сокол-про
Обзор
24.09.2025
Сокол-про
Сокол-про
3:1
Феникс-про
Феникс-про
Обзор
Показать еще Скрыть
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Спартак Спартак
11 Января
18:00
Трактор Трактор
Сибирь Сибирь
11 Января
14:00
Барселона Барселона
Реал Мадрид Реал Мадрид
11 Января
22:00
Интер Милан Интер Милан
Наполи Наполи
11 Января
22:45
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
11 Января
17:00
Фиорентина Фиорентина
Милан Милан
11 Января
17:00
Нант Нант
Ницца Ницца
11 Января
20:00
Лилль Лилль
Лион Лион
11 Января
23:00
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
Вольфсбург Вольфсбург
11 Января
19:30
СКА-Нева СКА-Нева
Челны Челны
11 Января
17:00