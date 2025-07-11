Фрибет 15000₽
11.07.2025

Смотреть онлайн New Zealand U20 Women - University of Teacher Education Fukuoka Women 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Товарищеские матчи - Женщины: New Zealand U20 WomenUniversity of Teacher Education Fukuoka Women . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

МСК
Товарищеские матчи - Женщины
New Zealand U20 Women
Завершен
9:25 13:25 14:25
0 : 3
11 июля 2025
University of Teacher Education Fukuoka Women
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда University of Teacher Education Fukuoka Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда University of Teacher Education Fukuoka Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда University of Teacher Education Fukuoka Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда University of Teacher Education Fukuoka Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда University of Teacher Education Fukuoka Women со счетом 9-25
Сет 2. Команда New Zealand U20 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда University of Teacher Education Fukuoka Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда University of Teacher Education Fukuoka Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда University of Teacher Education Fukuoka Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда University of Teacher Education Fukuoka Women со счетом 13-25
Сет 3. Команда University of Teacher Education Fukuoka Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда University of Teacher Education Fukuoka Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда University of Teacher Education Fukuoka Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда University of Teacher Education Fukuoka Women первая набрала 20 очков

Превью матча New Zealand U20 Women — University of Teacher Education Fukuoka Women

Комментарии к матчу
