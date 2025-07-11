11.07.2025
Смотреть онлайн Новая Зеландия - Fukuoka University 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Товарищеские матчи: Новая Зеландия — Fukuoka University . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
Товарищеские матчи
Сет 1. Команда Fukuoka University первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Fukuoka University первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Fukuoka University первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Fukuoka University первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Fukuoka University со счетом 13-25
Сет 2. Команда Fukuoka University первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Fukuoka University первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Новая Зеландия первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Новая Зеландия первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Новая Зеландия со счетом 25-20
Сет 3. Команда Fukuoka University первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Fukuoka University первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Fukuoka University первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Fukuoka University первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Fukuoka University со счетом 17-25
