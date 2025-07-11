Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира SEA V.League : Вьетнам — Таиланд . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

Превью матча Вьетнам — Таиланд

Команда Вьетнам в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Таиланд, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 16 декабря 2025 на поле команды Вьетнам, в том матче победу одержали гостьи.