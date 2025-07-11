Фрибет 15000₽
11.07.2025

Смотреть онлайн Вьетнам - Таиланд 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира SEA V.League: ВьетнамТаиланд . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК
SEA V.League
Вьетнам
Завершен
29:31 25:22 25:18 25:20
3 : 1
11 июля 2025
Таиланд
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Вьетнам первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Вьетнам первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Вьетнам первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Вьетнам первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Таиланд со счетом 29-31
Сет 2. Команда Вьетнам первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Вьетнам первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Вьетнам первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Вьетнам первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Вьетнам со счетом 25-22
Сет 3. Команда Таиланд первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Вьетнам первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Вьетнам первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Вьетнам первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Вьетнам со счетом 25-18
Сет 4. Команда Вьетнам первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Вьетнам первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Вьетнам первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Вьетнам первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Вьетнам — Таиланд

Команда Вьетнам в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Таиланд, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 16 декабря 2025 на поле команды Вьетнам, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Вьетнам
Вьетнам
Таиланд
Вьетнам
1 победа
1 победа
50%
50%
16.12.2025
Вьетнам
Вьетнам
0:3
Таиланд
Таиланд
Обзор
18.07.2025
Таиланд
Таиланд
2:3
Вьетнам
Вьетнам
Обзор
