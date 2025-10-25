25.10.2025
Смотреть онлайн Акаа-Воллей - AC Oulu 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Финляндия — Чемпионат Финляндии Mestaruusliiga: Акаа-Воллей — AC Oulu . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Toijala Multipurpose Hall.
МСК, Стадион: Toijala Multipurpose Hall
Чемпионат Финляндии Mestaruusliiga
Завершен
26:24 23:25 25:15 25:20
26:24 23:25 25:15 25:20
3 : 1
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Акаа-Воллей первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Акаа-Воллей первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда AC Oulu первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда AC Oulu первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Акаа-Воллей со счетом 26-24
Сет 2. Команда Акаа-Воллей первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Акаа-Воллей первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Акаа-Воллей первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда AC Oulu первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда AC Oulu со счетом 23-25
Сет 3. Команда Акаа-Воллей первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Акаа-Воллей первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Акаа-Воллей первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Акаа-Воллей первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Акаа-Воллей со счетом 25-15
Сет 4. Команда AC Oulu первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда AC Oulu первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Акаа-Воллей первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Акаа-Воллей первая набрала 20 очков
Превью матча Акаа-Воллей — AC Oulu
Комментарии к матчу