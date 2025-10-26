26.10.2025
Смотреть онлайн САВО Воллей - ВаЛеПа 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Финляндия — Чемпионат Финляндии Mestaruusliiga: САВО Воллей — ВаЛеПа . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Kuopio Halli.
МСК, Стадион: Kuopio Halli
Чемпионат Финляндии Mestaruusliiga
Завершен
25:20 25:13 17:25 25:20
3 : 1
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда САВО Воллей первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда САВО Воллей первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда САВО Воллей первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда САВО Воллей первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда САВО Воллей со счетом 25-20
Сет 2. Команда САВО Воллей первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда САВО Воллей первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда САВО Воллей первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда САВО Воллей первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда САВО Воллей со счетом 25-13
Сет 3. Команда ВаЛеПа первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда ВаЛеПа первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда ВаЛеПа первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда ВаЛеПа первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда ВаЛеПа со счетом 17-25
Сет 4. Команда САВО Воллей первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда САВО Воллей первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда САВО Воллей первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда САВО Воллей первая набрала 20 очков
Превью матча САВО Воллей — ВаЛеПа
Комментарии к матчу