26.10.2025
Смотреть онлайн Тиикерит - KyKy 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Финляндия — Чемпионат Финляндии Mestaruusliiga: Тиикерит — KyKy . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Hollihaan Liikuntahalli.
МСК, Стадион: Hollihaan Liikuntahalli
Чемпионат Финляндии Mestaruusliiga
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда KyKy первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда KyKy первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда KyKy первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда KyKy первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда KyKy со счетом 17-25
Сет 2. Команда Тиикерит первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Тиикерит первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Тиикерит первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Тиикерит первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Тиикерит со счетом 25-17
Сет 3. Команда KyKy первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда KyKy первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Тиикерит первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Тиикерит первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Тиикерит со счетом 25-21
Сет 4. Команда Тиикерит первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Тиикерит первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Тиикерит первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Тиикерит первая набрала 20 очков
