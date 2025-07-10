Фрибет 15000₽
10.07.2025

Смотреть онлайн Филиппины - Таиланд 10.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира SEA V.League: ФилиппиныТаиланд . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК
SEA V.League
Филиппины
Завершен
16:25 22:25 24:26
0 : 3
10 июля 2025
Таиланд
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Филиппины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Таиланд первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Таиланд первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Таиланд первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Таиланд со счетом 16-25
Сет 2. Команда Филиппины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Филиппины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Филиппины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Таиланд первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Таиланд со счетом 22-25
Сет 3. Команда Таиланд первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Таиланд первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Таиланд первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Филиппины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча Филиппины — Таиланд

История последних встреч

Филиппины
Филиппины
Таиланд
Филиппины
0 побед
2 побед
0%
100%
18.12.2025
Таиланд
Таиланд
3:0
Филиппины
Филиппины
Обзор
19.07.2025
Таиланд
Таиланд
3:2
Филиппины
Филиппины
Обзор
