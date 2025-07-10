10.07.2025
Смотреть онлайн Вьетнам - Камбоджа 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира SEA V.League: Вьетнам — Камбоджа . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Вьетнам первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Вьетнам первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Вьетнам первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Камбоджа первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Вьетнам со счетом 25-23
Сет 2. Команда Вьетнам первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Вьетнам первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Вьетнам первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Вьетнам первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Вьетнам со счетом 25-20
Сет 3. Команда Камбоджа первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Вьетнам первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Вьетнам первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Вьетнам первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Вьетнам — Камбоджа
Комментарии к матчу