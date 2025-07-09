09.07.2025
Смотреть онлайн Таиланд - Индонезия 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира SEA V.League: Таиланд — Индонезия . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Таиланд первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Таиланд первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Таиланд первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Индонезия первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Индонезия со счетом 22-25
Сет 2. Команда Таиланд первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Таиланд первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Таиланд первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Таиланд первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Таиланд со счетом 25-21
Сет 3. Команда Таиланд первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Таиланд первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Индонезия первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Таиланд первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Таиланд со счетом 25-22
Сет 4. Команда Таиланд первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Таиланд первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Таиланд первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Таиланд первая набрала 20 очков
