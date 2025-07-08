Фрибет 15000₽
08.07.2025

Смотреть онлайн Беркут-про - Феникс-про 08.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияВолейбол. Россия - Лига Про: Беркут-проФеникс-про . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .

МСК
Волейбол. Россия - Лига Про
Беркут-про
Завершен
21:25 13:25 17:25
0 : 3
08 июля 2025
Феникс-про
Превью матча Беркут-про — Феникс-про

Команда Беркут-про в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 06 января 2026 на поле команды Феникс-про, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Беркут-про
Беркут-про
Феникс-про
Беркут-про
5 побед
5 побед
50%
50%
06.01.2026
Феникс-про
Феникс-про
1:3
Беркут-про
Беркут-про
Обзор
05.01.2026
Беркут-про
Беркут-про
0:3
Феникс-про
Феникс-про
Обзор
22.12.2025
Беркут-про
Беркут-про
2:3
Феникс-про
Феникс-про
Обзор
12.12.2025
Феникс-про
Феникс-про
0:3
Беркут-про
Беркут-про
Обзор
08.12.2025
Беркут-про
Беркут-про
1:3
Феникс-про
Феникс-про
Обзор
24.11.2025
Беркут-про
Беркут-про
2:3
Феникс-про
Феникс-про
Обзор
11.11.2025
Беркут-про
Беркут-про
0:3
Феникс-про
Феникс-про
Обзор
10.11.2025
Беркут-про
Беркут-про
3:0
Феникс-про
Феникс-про
Обзор
29.10.2025
Беркут-про
Беркут-про
3:1
Феникс-про
Феникс-про
Обзор
27.10.2025
Беркут-про
Беркут-про
3:2
Феникс-про
Феникс-про
Обзор
