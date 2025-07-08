Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Волейбол. Россия - Лига Про : Беркут-про — Феникс-про . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .

Превью матча Беркут-про — Феникс-про

Команда Беркут-про в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 06 января 2026 на поле команды Феникс-про, в том матче победу одержали гостьи.