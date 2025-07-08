08.07.2025
Смотреть онлайн Молот - про - Витязь-про 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Волейбол. Россия - Лига Про: Молот - про — Витязь-про . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК
Волейбол. Россия - Лига Про
Завершен
25:17 26:24 25:22
3 : 0
08 июля 2025
Превью матча Молот - про — Витязь-про
История последних встреч
Молот - про
Витязь-про
6 побед
4 побед
60%
40%
06.01.2026
Молот - про
1:3
Витязь-про
30.12.2025
Молот - про
2:3
Витязь-про
28.12.2025
Витязь-про
0:3
Молот - про
25.12.2025
Витязь-про
2:3
Молот - про
23.12.2025
Молот - про
1:3
Витязь-про
18.12.2025
Витязь-про
2:3
Молот - про
16.12.2025
Молот - про
3:1
Витязь-про
09.12.2025
Молот - про
1:3
Витязь-про
04.12.2025
Молот - про
3:2
Витязь-про
02.12.2025
Молот - про
3:2
Витязь-про
