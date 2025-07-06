Смотреть онлайн Bohemios J Women - Cbr B 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай. Дивизион А - женщины. Волейбол: Bohemios J Women — Cbr B . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 02:45 по московскому времени .
25:22 25:22 25:21
Превью матча Bohemios J Women — Cbr B
Команда Bohemios J Women в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Cbr B, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 августа 2025 на поле команды Bohemios J Women, в том матче победу одержали хозяева.