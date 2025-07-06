06.07.2025
Смотреть онлайн KDF - Женщины - АП Кения 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Матчи: KDF - Женщины — АП Кения . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
23:25 25:23 25:17 25:21
3 : 1
06 июля 2025
Сет 1. Команда KDF - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда KDF - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда KDF - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда АП Кения первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда АП Кения со счетом 23-25
Сет 2. Команда АП Кения первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда АП Кения первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда АП Кения первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда АП Кения первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда KDF - Женщины со счетом 25-23
Сет 3. Команда KDF - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда KDF - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда KDF - Женщины первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда KDF - Женщины первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда KDF - Женщины со счетом 25-17
Сет 4. Команда KDF - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда KDF - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда KDF - Женщины первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда KDF - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
