06.07.2025
Смотреть онлайн ГСУ - Kapu Kenya 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Матчи: ГСУ — Kapu Kenya . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
Матчи
Завершен
28:26 26:28 25:15 25:18
3 : 1
06 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда ГСУ первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда ГСУ первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда ГСУ первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда ГСУ первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда ГСУ со счетом 28-26
Сет 2. Команда ГСУ первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Kapu Kenya первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Kapu Kenya первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда ГСУ первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Kapu Kenya со счетом 26-28
Сет 3. Команда ГСУ первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда ГСУ первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда ГСУ первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда ГСУ первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда ГСУ со счетом 25-15
Сет 4. Команда Kapu Kenya первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда ГСУ первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда ГСУ первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда ГСУ первая набрала 20 очков
Превью матча ГСУ — Kapu Kenya
История последних встреч
ГСУ
Kapu Kenya
0 побед
1 победа
0%
100%
06.11.2025
Kapu Kenya
3:2
ГСУ
