05.07.2025

Смотреть онлайн Орлы-Про - Витязь-про 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияВолейбол. Россия - Лига Про: Орлы-ПроВитязь-про . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .

МСК
Волейбол. Россия - Лига Про
Орлы-Про
Завершен
20:25 19:25 23:25
0 : 3
05 июля 2025
Витязь-про
Превью матча Орлы-Про — Витязь-про

Команда Орлы-Про в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Витязь-про, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 01 января 2026 на поле команды Орлы-Про, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Орлы-Про
Орлы-Про
Витязь-про
Орлы-Про
5 побед
5 побед
50%
50%
01.01.2026
Орлы-Про
Орлы-Про
0:3
Витязь-про
Витязь-про
Обзор
27.12.2025
Орлы-Про
Орлы-Про
3:0
Витязь-про
Витязь-про
Обзор
20.12.2025
Орлы-Про
Орлы-Про
1:3
Витязь-про
Витязь-про
Обзор
13.12.2025
Орлы-Про
Орлы-Про
1:3
Витязь-про
Витязь-про
Обзор
11.12.2025
Орлы-Про
Орлы-Про
3:1
Витязь-про
Витязь-про
Обзор
06.12.2025
Орлы-Про
Орлы-Про
3:0
Витязь-про
Витязь-про
Обзор
29.11.2025
Орлы-Про
Орлы-Про
2:3
Витязь-про
Витязь-про
Обзор
27.11.2025
Витязь-про
Витязь-про
1:3
Орлы-Про
Орлы-Про
Обзор
22.11.2025
Орлы-Про
Орлы-Про
0:3
Витязь-про
Витязь-про
Обзор
15.11.2025
Орлы-Про
Орлы-Про
3:0
Витязь-про
Витязь-про
Обзор
Комментарии к матчу
