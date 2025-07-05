05.07.2025
Смотреть онлайн Хенань - Австралия - Женщины 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VTV Cup Women: Хенань — Австралия - Женщины . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
VTV Cup Women
Завершен
25:10 25:17 31:29
3 : 0
05 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Хенань первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Хенань первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Хенань первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Хенань первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Хенань со счетом 25-10
Сет 2. Команда Хенань первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Хенань первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Хенань первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Хенань первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Хенань со счетом 25-17
Сет 3. Команда Хенань первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Хенань первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Австралия - Женщины первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Австралия - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
