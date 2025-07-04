Фрибет 15000₽
04.07.2025

Смотреть онлайн Бразилия - Перу (Ж) 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Copa America Women: БразилияПеру (Ж), 1 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Copa America Women
Бразилия
Завершен
25:22 20:25 23:25 19:25
1 : 3
04 июля 2025
Перу (Ж)
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Бразилия первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Перу (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Перу (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Бразилия первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Бразилия со счетом 25-22
Сет 2. Команда Перу (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Бразилия первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Перу (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Перу (Ж) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Перу (Ж) со счетом 20-25
Сет 3. Команда Бразилия первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Перу (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Перу (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Перу (Ж) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Перу (Ж) со счетом 23-25
Сет 4. Команда Перу (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Перу (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Бразилия первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Перу (Ж) первая набрала 20 очков

Превью матча Бразилия — Перу (Ж)

Игры 1 тур
06.07
Бразилия Бразилия Аргентина (Ж) Аргентина (Ж)
1
3
17
25
17
25
25
21
15
25
Завершен
06.07
Чили Чили Венесуэла - Женщины Венесуэла - Женщины
3
0
25
23
25
22
25
14
Завершен
05.07
Бразилия Бразилия Чили Чили
3
0
25
20
25
10
25
17
Завершен
05.07
Перу (Ж) Перу (Ж) Венесуэла - Женщины Венесуэла - Женщины
3
0
25
22
25
9
25
15
Завершен
05.07
Чили Чили Перу (Ж) Перу (Ж)
0
3
18
25
22
25
22
25
Завершен
04.07
Аргентина (Ж) Аргентина (Ж) Венесуэла - Женщины Венесуэла - Женщины
3
0
25
11
25
18
25
15
Завершен
04.07
Бразилия Бразилия Перу (Ж) Перу (Ж)
1
3
25
22
20
25
23
25
19
25
Завершен
03.07
Аргентина (Ж) Аргентина (Ж) Чили Чили
3
0
25
21
25
17
25
14
Завершен
03.07
Бразилия (Ж) Бразилия (Ж) Венесуэла - Женщины Венесуэла - Женщины
3
0
25
12
25
16
27
25
Отменен
02.07
Аргентина (Ж) Аргентина (Ж) Перу (Ж) Перу (Ж)
3
0
25
13
25
22
25
19
Завершен
Комментарии к матчу
