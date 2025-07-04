04.07.2025
Смотреть онлайн Бразилия - Перу (Ж) 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Copa America Women: Бразилия — Перу (Ж), 1 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Бразилия первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Перу (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Перу (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Бразилия первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Бразилия со счетом 25-22
Сет 2. Команда Перу (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Бразилия первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Перу (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Перу (Ж) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Перу (Ж) со счетом 20-25
Сет 3. Команда Бразилия первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Перу (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Перу (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Перу (Ж) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Перу (Ж) со счетом 23-25
Сет 4. Команда Перу (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Перу (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Бразилия первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Перу (Ж) первая набрала 20 очков
Превью матча Бразилия — Перу (Ж)
