04.07.2025
Смотреть онлайн Vietnam U21 Women - Хенань 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VTV Cup Women: Vietnam U21 Women — Хенань . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
VTV Cup Women
Завершен
25:17 25:22 25:20
25:17 25:22 25:20
3 : 0
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Vietnam U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Vietnam U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Vietnam U21 Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Vietnam U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Vietnam U21 Women со счетом 25-17
Сет 2. Команда Хенань первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Хенань первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Хенань первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Хенань первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Vietnam U21 Women со счетом 25-22
Сет 3. Команда Vietnam U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Vietnam U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Хенань первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Vietnam U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Vietnam U21 Women — Хенань
Комментарии к матчу